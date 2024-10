Copa São Carlos terá rodada de equipes que perderam na estreia

SIGA O SCA NO

09 Out 2024 - 08h16

09 Out 2024 - 08h16 Por Marcos Escrivani

Após a derrota na estreia, o Cruzeiro do Sul busca a reabilitação e encara o Proara - Crédito: Jhonatan Celestino

Uma rodada dupla que promete mexer com os nervos dos envolvidos nas quatro equipes que estarão em ação na noite desta quarta-feira, 9, pela fase de classificação da Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Sem contar, claro, dos torcedores que irão prestigiar, já que a entrada é gratuita para aqueles que gostam de bons jogos de futsal.

O ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, será palco da rodada dupla que reunirá a partir das 20h, Holanda x Cometa Cristão e Proara x Cruzeiro do Sul.

Por coincidência dos deuses do esporte, as quatro equipes envolvidas foram derrotadas na estreia e nesta noite, necessitam da vitória de olho na reabilitação e na possibilidade de classificação para a segunda fase do campeonato.

Em suas primeiras apresentações na Copa, o Holanda perdeu para o Redenção por 8 a 1. Já o Cometa Cristão amargou uma derrota por 8 a 0 para o Falcão Dourado.

Já o Proara foi surpreendido pelo Jardim Beatriz por 5 a 1 e por fim, o Cruzeiro do Sul amargou um dolorido revés de 11 a 2 para a Esportiva.

