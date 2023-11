Conheça 5 grandes jogadores que nunca receberam um cartão vermelho

SIGA O SCA NO

Numa partida de futebol muitos são os atletas que acreditam que tudo é valido para se alcançar a vitória. Inclusive praticar um antijogo, ou até mesmo, em casos mais extremos, dar uma entrada mais dura num companheiro de profissão. Muito disso se dá pelo mundo competitivo em que vivemos, onde todos estão em busca de serem melhores que os outros, além do universo de apostasia que aflora ainda mais essa competição.

Entretanto, sendo o futebol o esporte mais eclético entre todos, existem os verdadeiros cavalheiros. Atletas que nunca receberam um cartão vermelho em suas carreiras, sempre praticaram o fair play e sem deixar de lado a gana da conquista, sempre jogando pela busca da vitória. Pensando nisso, vamos trazer uma lista com 5 craques que nunca foram expulsos em uma partida oficial.

Philipp Lahm

Sempre sujeito a marcar os mais velozes e habilidosos pontas do futebol mundial, um dos melhores laterais de sua geração, o campeão do mundo em 2014 com a Alemanha conseguiu a proeza de ser um jogador de defesa que nunca foi expulso.

Raul González

Considerado um dos jogadores mais emblemáticos da história do Real Madrid, não atoa recebeu o apelido de Raul Madrid. O ex-atacante recebeu 48 cartões amarelos ao longo dos seus 17 anos de carreira, mas nunca foi expulso.

Karin Benzema

O artilheiro do Al-Ittihad, ex Real Madrid nunca viu um cartão vermelho em toda sua carreira. Ao longo da sua trajetória, foi amarelado 17 vezes, mas nunca comprometeu as equipes por onde passou, isso tudo aguentando a pressão dos zagueiros o provocando a cada jogo.

Michel Platini

Michel Platini é um dos maiores jogadores da história do futebol francês. Ao longo da sua carreira vitoriosa, nunca recebeu um cartão vermelho, mostrando sua capacidade de jogar limpo e manter a calma mesmo em situações de alta pressão.

Andrés Iniesta

Esse é um daqueles jogadores que você com certeza pensou ao iniciar nossa leitura, por tudo que fazia em campo, onde além da habilidade e visão de jogo, desfilava uma elegância invejável e por mais que enfrentasse uma situação contraria, sempre mantinha a classe e educação em campo. Aos 38 anos, o meio-campista espanhol ainda segue em atividade, defendendo o Vissel Kobe, do Japão. Até o momento, o ídolo do Barcelona e de sua seleção nunca recebeu um cartão vermelho na carreira. Isso em mais de 700 jogos!

