Comissão técnica do Grêmio trabalha forte de olho na A4

O fisioterapeuta Daniel Franco, o auxiliar Phillyp Augusto e o preparador físico Thiago Rezende: ao fundo, os atletas em atividades - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A primeira apresentação na Série A4 do Paulista chega rapidamente e no dia 22, às 15h, o Lobo da Central vai encarar o Araçatuba, recém-promovido da Bezinha no estádio municipal Adhemar de Barros, na casa do adversário.

Até a estreia, a comissão técnica tem trabalhado a todo vapor para dar ao técnico Marcus Vinícius atletas prontos para que possa ter um grupo competitivo e assim começar o campeonato de maneira positiva.

No primeiro dia de atividades presenciais, no CT do clube e no campo de futebol do Clube Faber-Castell, todos os atletas passaram por atividades com o fisioterapeuta Daniel Franco que fez avaliações físicas individuais. “Meu trabalho é com o intuito de melhorar a performance dos jogadores e diminuir potencialmente os riscos de lesões”, esclareceu o profissional.

Quem esteve em ação também foi o preparador físico Thiago Rezende pois, após a avaliação física, começou as atividades em campo com testes de resistência em paralelo com trabalhos com bola.

“Temos um período curto de preparação. Por isso, as avaliações de força são fundamentais. São quesitos que fazem a diferença para que o grupo possa performar com qualidade”, explicou Resende.

O técnico Marcus Vinícius presenciou e acompanhou todo o trabalho e voltou a dizer que se sente feliz com o grupo de atletas, definindo-o como “qualificado”. “Agora vamos trabalhar técnica e taticamente. O que ajuda muito é que percebemos que temos jogadores interessados na nossa proposta de jogo, na nossa ideia de trabalho e vamos, juntos, buscar as metas estabelecidas (acesso a Série A3). Temos atletas experientes, outros que vieram de acessos pelas equipes que então defendiam e alguns mais jovens. É uma mescla muito boa e estamos trabalhando forte para que, na estreia, possamos ter pelo menos 80% de todo nosso potencial colocado em prática”, finalizou.

