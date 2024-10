Começa a fase decisiva do Paulista de Futsal Feminino e ASF pega Campos do Jordão

Equipe adulta da ASF inicia mata-mata do Paulista e busca passagem para a semifinal - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe adulta de futsal feminino ASF São Carlos inicia neste domingo, 20, a partir das 10h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a participação nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Na oportunidade, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi encara Campos do Jordão. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, 24, em Pindamonhangaba, a partir das 19h30.

Esta fase será composta de dois jogos (e uma prorrogação da segunda partida) e somente uma avança a semifinal. Por ter melhor campanha, Campos do Jordão joga por dois resultados iguais (dois empates ou vitória e derrota pela mesma margem de gols).

Portanto, em desvantagem, Aninha disse que a meta nesta primeira partida é buscar a vitória e, de preferência, por uma boa margem de gols. Entretanto, a treinadora afirma que isso não será fácil, pois as adversárias são experientes.

“Vai ser uma partida muito difícil, sem favoritismo. Ainda mais sendo um mata-mata. Quem errar menos, leva. Por isso vou orientar as minhas atletas para terem muita garra, foco, concentração e resiliência. Temos que fazer valer o fator casa, fazer a lição de casa e vencer”, disse.

Na fase de classificação, as equipes já se enfrentaram duas vezes. No primeiro turno, em Pindamonhangaba, Campos do Jordão venceu por 1 a 0. No segundo turno, em casa, a ASF goleou por 4 a 1.

Derrota na Liga

Pela fase de classificação do Campeonato da Liga Paulista, a ASF São Carlos perdeu em casa para a Ferroviária por 3 a 0. A partida aconteceu na noite de quinta-feira, 17, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Segundo Aninha, a ASF fez uma boa apresentação e dominou as adversárias. Porém, pecaram nas finalizações e pagaram caro. Na etapa inicial, o placar ficou em branco e no segundo tempo, quando o domínio era são-carlense, a AFE fez 1 a 0.

A partir da vantagem, as visitantes se fecharam ainda mais e nos contra-ataques ampliaram para garantir a importante vitória por 3 a 0.

