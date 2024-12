Com uma equipe reformulada, São Carlos tem “metas fracionadas” na Copinha

São Carlos treina de olho na primeira fase da Copinha: segundo João Batista, as metas são fracionadas - Crédito: Lourival Izaque

Com uma equipe reformulada quase que 100% e tendo como ‘comandante’ um experiente técnico que conquistou o acesso pelo União São João de Araras em 2023 à Série A3 do Campeonato Paulista, o São Carlos sonha com voos ambiciosos na Copa São Paulo de Futebol Junior. Esta é a expectativa deixada pelo treinador João Batista, que irá comandar a equipe sub20 na competição e tentar repetir o feito de 2008, quando a Águia fez a sua melhor campanha e chegou às quartas de final, sendo eliminada pelo Figueirense, no Luisão, pela contagem mínima.

O São Carlos está no grupo 13 e será o anfitrião de Real Brasília/DF, Imperatriz/MA e Cruzeiro de Belo Horizonte, atual vice-campeão brasileiro da categoria.

A estreia são-carlense será logo no dia 2 de janeiro, às 15h45, quando encara o Imperatriz/MA a partir das 15h45. Em seguida, se enfrentam Cruzeiro x Real Brasília/DF. A rodada dupla, será no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Em entrevista ao São Carlos Agora, João Batista relatou que o sub20 da Águia é uma equipe jovem, recém-montada, mas que as metas são ambiciosas, porém, “fracionadas”. Ele acredita que o primeiro passo para ‘quebrar’ o gelo do grupo é estrear bem e vencer o Imperatriz. Assim, com a equipe mais tranquila, buscar a classificação para a segunda fase e a partir daí, a cada compromisso no mata-mata, estudar os adversários e ir avançando gradativamente.

“Tempo hábil”

Bom dia a todos. Nos apresentamos no dia 18 e creio que com o tempo hábil para nos prepararmos. Então entramos aí primeiro, como de prática, com as avaliações físicas e depois estamos conciliando a parte técnica com a parte tática, porque o tempo realmente requer isso, haja visto que essa equipe não competiu. É uma equipe totalmente reformulada. Praticamente da equipe que jogou o sub20 terceirizado, a gente não aproveitou ninguém, até pelo baixo aproveitamento que a equipe teve dentro do Campeonato Paulista. Então vamos ter algumas dificuldades em relação a ritmo, entrosamento, porque a gente sabe que isso é importante, mas o tempo está nos ajudando. Tivemos três jogos que também é de suma importância para que a gente possa dar essa condição aos atletas. Então a preparação está sendo boa e eu acredito muito que vai ser ideal para que possamos competir de igualdade com as outras equipes.

“Responsabilidade”

Eu vejo a participação com uma grande responsabilidade, já que São Carlos é tradição em sediar a taça. Então tem uma responsabilidade muito grande. Cria-se uma expectativa muito grande em relação a nossa participação com o Poder Público, com a torcida, com a diretoria. Então isso realmente é uma responsabilidade grande. Eu tenho trabalhado em relação a isso. Estamos em uma chave difícil, assim como todas as outras. Como você mesmo frisou, vamos jogar contra o atual vice-campeão brasileiro desse ano, que é o Cruzeiro, uma grande estrutura e a gente tem que entender isso, tem que assumir essa responsabilidade e fazer uma boa campanha e, se possível, classificar para a segunda fase.

Fracionadas

As metas são fracionadas. O primeiro objetivo, como meta, é estrear bem diante do Imperatriz. O segundo objetivo é passar de fase. Por que eu falo estrear bem? Porque é o primeiro jogo, ansiedade. São jovens. Então a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, um nível de concentração alto para a gente estrear bem. Após isso é focar na classificação, que é o primeiro grande passo da equipe em relação à Copa. Depois é dar continuidade, jogo a jogo, mata a mata, e a gente evoluindo e crescendo dentro da competição. Eu acredito muito nisso e esperamos que a gente possa mentalmente estar forte para assumir esse compromisso e ir passando de fase dentro das possibilidades para que nós possamos ter uma grande apresentação nessa Taça São Paulo.

A equipe

Goleiros: Giovani Paiva, Douglas, Pedro Cipola e Guilherme.

Laterais: Kevyn Henrique, Judá Vitor, Iago Andrade e Pedro Emídio.

Zagueiros: Bacural, Michel Chagas, André Zanon e Gabriel.

Volantes: Chaves, Leandro, Alan e Walterson.

Meio-campistas: Godinho, Paulo Henrique, Adati e Daniel Abelha.

Atacantes: Fabinho, Kawan Claro, Kauan Silva e Terrabuio.

Técnico: João Batista.

Auxiliar-técnico: Rafael Bastos.

Preparador físico: Walter Luciano.

Treinador de goleiros: Júlio César Cominotte.

