Com um grupo homogêneo, Grêmio espera surpreender o Taquaritinga

A boa apresentação diante do Rio Claro e o consequente empate faz parte do passado. Mas o técnico Alexandre Grasseli tirou boas lições juntamente com os atletas e durante a semana o grupo se preparou para o segundo desafio na fase de classificação da Copa Paulista.

Às 16h deste sábado, 22, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Lobo da Central fará a segunda apresentação pelo Grupo 3 diante do Taquaritinga. Às 15h, no estádio Barão da Serra Negra, o XV de Piracicaba estreia e pega o Rio Claro. O União São João de Araras folga na rodada.

No Luisão, Grasseli espera um Grêmio com um futebol mais envolvente e que possa surpreender o adversário. O treinador, em entrevista ao SCA disse que não se surpreendeu com a performance diante do Rio Claro. Porém, após as atividades realizadas durante a semana espera que os atletas assimilem ainda mais a sua maneira de jogar e possa apresentar um futebol ainda mais produtivo e consolidar a boa fase com uma vitória.

A entrevista

São Carlos Agora - O Grêmio deixou boa impressão e espera mostrar o que diante do CAT, em casa?

Alessandre Grasseli - A estreia diante do Rio Claro foi muito interessante do que se refere ao planejamento tático da equipe. Percebemos uma evolução muito interessante em relação às três semanas de preparação e ao amistoso que fizemos. É bem verdade que o nosso jogar, a nossa ideia ainda está sendo passada aos atletas e acredito que ainda é o início do trabalho e temos muito ainda a evoluir, a crescer e a se descobrir enquanto equipe. Mas a ideia é que a gente possa, nesse próximo final de semana, diante do CAT, apresentar evolução e crescimento.

E aí sim, passo a passo, se tornar uma equipe confiável, segura e que vai buscar grandes coisas na competição.

SCA - A equipe terá novidades ou irá manter a base para o time ganhar ainda mais entrosamento e ritmo?

Grasseli - Eu tive boas impressões do 11 inicial, daqueles que entraram jogando no sábado, porém também tivemos excelentes impressões daqueles que entraram durante a partida. Na verdade a gente está com um grupo bem homogêneo, um grupo que está querendo, disponível ao trabalho. Isso, eu estendo a todo o elenco pela dedicação do dia a dia, mas a gente tem que estar sempre aberto às possibilidades, agora que temos informações em relação ao CAT, pelo seu jogo, pela sua vitória na estreia contra o União São João e a partir daí a gente tem alçado estratégias para o jogo que vem a seguir.

SCA - Você esperava um time envolvente diante do Rio Claro? Ou surpreendeu até o técnico?

Grasseli - Olha, não houve surpresa no jogo contra o Rio Claro em relação ao rendimento da equipe. Desde a fase de preparação, que foram as três semanas, nós já pudemos identificar que teríamos uma equipe competitiva, uma equipe que ia entender que cada jogo era uma final e que está entendendo dessa forma. Agora, como eu disse anteriormente, a nossa ideia de jogo ainda não está consolidada. As ações ainda estão se conectando de acordo com a característica de cada jogador, de acordo com o jogo que queremos apresentar. O perfil da equipe que queremos apresentar ainda está em formação, mas foi dentro do esperado e, como eu disse, a expectativa é que a gente possa. Manter esse nível de crescimento e de competitividade.

Classificação

1. Taquaritinga, 3 pontos

2. Grêmio São-carlense, 1 ponto

3. Rio Claro, 1 ponto

4. União São João, 0 ponto

5. XV de Piracicaba, 0 ponto

