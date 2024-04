Com novo presidente e técnico experiente, São Carlos estreia contra o Paulista na Bezinha

SIGA O SCA NO

São Carlos treina no Zuzão e garante time competitivo para a Bezinha - Crédito: Divulgação

Após muito mistério, o São Carlos retorna às manchetes com várias novidades para a temporada 2024 para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão - Sub23, a popular Bezinha. A estreia acontece no dia 20 deste mês, contra o Paulista de Jundiaí, a partir das 16h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

O clube, a princípio, está totalmente remodelado. Inclusive no comando gestor. Carlos Antunes não é mais o presidente, cargo que pertence a Adilson Brito, empresário que atua na cidade de São Paulo.

O clube tem ainda Marco Olivatto como diretor executivo e que já foi secretário de Esportes em Taubaté, trabalhou junto ao ECTaubaté na Série A2 do Paulista, além de ser diretor Regional de Esportes na Secretaria de Estado e diretor de esportes de alto rendimento na Prefeitura de São José dos Campos. É profissional de Educação Física e MBA MKT executivo.

Em entrevista ao São Carlos Agora ele revelou ainda que a Águia tem hoje 20 atletas contratados e que serão comandados pelo técnico João Batista, que conquistou em 2023, o acesso do União São João à Série A3 do Paulista. Compõe ainda a comissão, o auxiliar técnico Rafael Bastos, o treinador goleiros Júlio, o roupeiro Eli e o massagista Vinícius.

De acordo com Olivatto, o projeto da Águia sob o comando de Adilson Brito é grandioso. “A equipe foi montada para conquistar o acesso a Série A4”, disse, salientando que a base da equipe tem atletas da A4 e da A3. “Além de alguns de São Carlos, mas todos com idade sub23”, disse, se referindo ao regulamento da Bezinha.

Recuperar a imagem

Devido às péssimas campanhas dos últimos anos, onde o São Carlos não passou de mero coadjuvante em campeonatos oficiais e que em 2023 amargou um duplo rebaixamento (foi para a quinta divisão e não conseguiu se manter na quarta divisão), Olivatto garantiu que a nova gestão da Águia visa recuperar a imagem do clube.

“É um projeto audacioso e grande. É uma retomada institucional com o intuito de readquirir a credibilidade em São Carlos. Com a torcida, fornecedores, empresários e com o Poder Público. Queremos formar uma cadeia de bom relacionamento para reconstruir o clube. Este é o principal compromisso desta nova diretoria”, garantiu o diretor executivo da Águia.

Na Bezinha

Na Bezinha, Olivatto assegurou que o São Carlos será competitivo e a expectativa é de uma boa participação. “Trouxemos um técnico vencedor e competente (João Batista). A equipe é excelente e vai brigar pelo título”, garantiu.

Na primeira fase, a Águia esrtá no grupo 2 e enfrentará o Barcelona de São Paulo, Colorado Caieiras, Flamengo de Guarulhos e Paulista de Jundiaí, adversário de estreia, sábado, 20, no Luisão, às 16h.

Sistema de disputa

De acordo com o regulamento, os clubes foram divididos em três grupos, sendo dois com seis equipes e um com cinco, onde se enfrentarão em turno e returno. Classificarão à segunda fase os quatro melhores de cada.

Na segunda etapa, os times serão novamente divididos em três chaves com quatro equipes. Os dois melhores de cada, além dos dois melhores terceiros colocados no geral, seguem adiante para o mata-mata, que terá quartas, semifinal e final em jogos de ida e volta. A partir da fase eliminatória, o empate no placar agregado dará a vitória à equipe de melhor campanha na somatória das fases.

Grupo 1

Araçatuba

Fernandópolis

Inter de Bebedouro

Olímpia

Tanabi

Tupã

Grupo 2

Barcelona

Colorado Caieiras

Flamengo

Paulista

São Carlos

Grupo 3

Atlético Mogi

Ecus

Manthiqueira

Mauaense

Mauá

União Mogi

