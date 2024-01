Com ‘medo’ de chutar no gol, Grêmio empata mais uma na Copinha

Faltou coragem para o Grêmio: muito preciosismo e poucos arremates. Mais um 0 a 0 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Dois jogos e dois empates em 0 a 0. Com a fraca campanha até o momento, o Grêmio São-carlense coloca em risco a classificação para a segunda fase da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os jogadores gremistas demonstraram ‘medo’ em chutar a bola para o gol.

Na tarde deste sábado, 6, o time orientado por Lucas Cordeiro empatou pela segunda vez no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. A partida abriu a segunda rodada da fase de classificação do Grupo 13.

Após o 0 a 0 com o Lagarto/SE, o Lobo da Central repetiu a dose diante do São Raimundo/RR. O jogo, na verdade, foi um repeteco da estreia. O Grêmio foi senhor absoluto da partida, dominou amplamente o adversário e teve mais de 20 finalizações. A maioria para fora do gol. Teve ainda uma bola no travessão do goleiro Rafael.

Entretanto, apesar do grande domínio, em muitas oportunidades os jogadores gremistas demonstraram ‘medo’ em chutar a bola. Tanto a média ou longa distância. Mostraram preciosismo demasiado e tentaram entrar na área do São Raimundo tocando a bola ou mesmo, através de jogadas individuais.

Com o resultado, o time são-carlense se complicou no grupo 13. Com apenas 2 pontos, vai enfrentar o Fluminense/RJ na rodada final com a obrigação de vencer para conseguir a inédita classificação para a segunda fase da competição.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também