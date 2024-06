Com grande público, semifinalistas do Raspadão são definidos

Grande torcida compareceu para prestigiar as quartas de final do Raspadão - Crédito: Divulgação

Com um público estimado de 700 pessoas, o campo de futebol do Cidade Aracy esteve lotado para as quartas de final do 14º Raspadão, que aconteceu na ensolarada manhã de domingo, 2.

Quatro excelentes jogos, marcados por pura emoção e três deles, decididos nas penalidades máximas após empate no tempo normal.

A zebra ‘galopou’ no Raspadão e três equipes consideradas favoritas, não conseguiram vencer e foram eliminadas. Unidos do Nordeste, Galo das Arábias, Zavaglia e Caixa D’Água se sobressaíram e conseguiram o direito de irem à semifinal. Já Pé Na Porta, Zé Bebeu e Planalto Verde tidos como candidatos, ficaram pelo caminho.

Os jogos

As quartas de final foi agitada. No primeiro jogo, o favorito Pé Na Porta encarou o Unidos do Nordeste e após uma partida bem disputada, empate em 1 a 1 no tempo normal. Na cobrança das penalidades, o Unidos levou a melhor e venceu por 3 a 1.

Outro jogo e outra zebra. Galo das Arábias e Zé Bebeu realizaram uma partida pegada e marcada por muita disputa, terminando mais uma vez em 1 a 1. Nas penalidades, o Galo cantou mais alto e se classificou ao fazer 3 a 2.

Na terceira partida, mais um empate. Desta vez, sem gols. Zavaglia e Antenor disputaram palmo a palmo em busca da vitória, mas as defesas foram melhores e não permitiram que as redes balançassem. O Zavaglia era considerado um dos favoritos e fez valer essa condição ao vencer nos pênaltis por 3 a 2.

Na última partida do dia, enfim, o placar foi definido no tempo normal. Só que a zebra mais uma vez se fez presente e o Planalto Verde que teve a melhor campanha da primeira fase acabou derrotado pelo Caixa D’Água por 3 a 2 e acabou eliminado. O Caixa D’Água, por sua vez, avançou entre os quatro melhores.

