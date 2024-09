Com gramados sem demarcações, Liga Desportiva adiada rodada da Copa São Carlos

Campo do distrito de Água Vermelha: sem demarcação e redes furadas - Crédito: Reprodução

Com o intuito de preservar a integridade física de jogadores e arbitragem, a direção da Liga Desportiva de São Carlos achou por bem adiar a segunda rodada da fase de classificação da 3ª Copa São Carlos.

Doze jogos deveriam ser realizados, porém, de acordo com os dirigentes, a não demarcação dos estádios e campos para a prática esportiva fizeram com que a decisão fosse tomada. No campo do distrito de Água Vermelha, por exemplo, as redes dos dois gols estavam, ainda, toda furada.

Em nota, a LDSC informou que a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura seria a responsável pela demarcação do gramado. Abaixo, a nota divulgada pela entidade esportiva.

“Na sexta-feira, 13, foi informado pelo Secretário de Esportes, que se comprometeu com a demarcação dos locais para a realização da partida. No entanto ao passar pelo campo da Vila Isabel na tarde de sábado, 14, foi notado que o mesmo não tinha condições da realização da partida. A falta de demarcação prejudica a realização e pode acarretar possíveis erros da arbitragem. Após avaliação e para segurança se deu por cancelada a rodada. Na segunda-feira, 16, será procurado a Secretaria (SMEC) para mais informações”.

