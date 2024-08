Com gols relâmpago e no apagar das luzes, ASF vence Pinda de virada no Paulista sub20

SIGA O SCA NO

ASF conseguiu excelente vitória fora de casa pelo Paulista - Crédito: Jonathan Celestino

Com um gol relâmpago e outros dois, no apagar das luzes. Acima de tudo, um teste para cardíaco nenhum colocar defeito. E com direito a uma vitória de virada.

Este foi o retorno da ASF São Carlos ao Campeonato Paulista sub20 após um mês sem partidas oficiais devido aos Jogos Regionais.

A ‘reestreia’ aconteceu na noite desta terça-feira, 6, no ginásio municipal de esportes Altos do Tabaú, quando venceu a Guerreiras de Pinda, por 3 a 2 e manteve a invencibilidade no Paulista, que está em sua fase de classificação.

A equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi começou a partida ‘on fire’ e com 10 segundos fez 1 a 0. Mas aos poucos as Guerreiras de Pinda passaram a dominar a partida e ainda na etapa inicial fez 2 a 1.

Somente na etapa final é que as atletas da ASF equilibraram a partida e restando 4 minutos, após um pedido de tempo de Aninha e mudança na maneira de atuar, aliada a algumas substituições, a equipe foi para cima e em dois minutos virou para 3 a 2.

“Depois o time da casa foi para o abafa, utilizaram a goleira-linha e pressionaram. Mas conseguimos segurar o ímpeto adversário e garantir a vitória. Mas o jogo foi muito ‘pauleira’ e as meninas se superaram. Devido à falta de jogos, elas perderam o ritmo e a vitória veio na superação”, elogiou a técnica são-carlense.

