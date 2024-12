Com gols de Gabi e Pato, ASF está na final da LPF

Jogadoras ‘explodem’ de alegria após a vaga garantida para a final da LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Sem fôlego e com a adrenalina a mil. Assim está sendo o final de temporada para a equipe de futsal feminino da ASF São Carlos que colocou os nervos à prova na semifinal do campeonato da LPF e na decisão, em jogo único, vai encarar, nada mais, nada menos que a Ferroviária de Araraquara, em um clássico regional que promete muito e será realizado em Santana do Parnaíba.

Na semifinal, a ASF realizou duas partidas tensas. Na primeira, fora de casa, ficou no 0 a 0 contra o FutFera de Guará e por ter melhor campanha, fez a segunda partida em casa e na tarde de sábado, 30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, carimbou o passaporte para a decisão. Com gols de Gabi e Pato, venceu por 2 a 1.

As comandadas de Ana Cláudia Bianconi jogavam pelo empate no tempo normal. Entretanto, deixaram o regulamento para trás e foram ao ataque e em uma bela partida, abriram 2 a 0 e quando tudo dava a impressão que a vitória viria com tranquilidade, uma falha no sistema defensivo reacendeu a esperança do time visitante que diminuiu e pressionou a ASF que conseguiu segurar a vantagem e conquistar a vaga na final.

“O jogo foi complicado. Muito pegado. Dominamos a maior parte do tempo, mas na final, sofremos um pouco. Mas estou feliz pela postura e foco da equipe que jogou muito. Um espírito de luta muito grande e ficaram concentradas o tempo todo. Agora é se preparar para a decisão que será contra a Ferroviária”, finalizou Ana Cláudia.

