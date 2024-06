Colégio Planeta é campeão regional de Futsal Feminino Sub14

O colégio Planeta de São Carlos jogou nesta manhã (18) em Araraquara e conquistou o título de Campeão Regional Feminino Sub 14 ao vencer o Colégio Conexão de Araraquara por 6x2 pela JEESP – Competição organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Com o resultado, a equipe feminina do Colégio Planeta, garantiu vaga pelo segundo ano consecutivo para as finais estaduais que será realizado em agosto em Águas de Lindóia.

“Temos o esporte como uma das principais bandeiras dentro da nossa escola. É um meio de integração socioeducativa que une os alunos e promove a união de todos” enfatiza a diretora do Colégio Planeta, Fernanda Ciciliano.

“Nesse ano fizemos um grande investimento em nosso Colégio na área esportiva, trouxemos profissionais de grande renome para treinar e desenvolver nossos alunos como Renato Natella do Futsal, Michele Mendonça no Vôlei, Nivaldo Meneghelli para o Basquete e o Gabriel Prevelato para o Handebol” diz Fernanda.

O Colégio Planeta ainda irá disputar as finas regionais da JEESP em mais 3 modalidades: Xadrez, Handebol e Vôlei, com grandes chances de conquistar as vagas para as finais estaduais.