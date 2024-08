Clubes associados definirão futuro do Aracy na Champions, após briga generalizada no Luisão

Jogo da Série Ouro na Champions Cup terminou com confusão generalizada - Crédito: Divulgação

O jogo da semifinal pela Série Ouro da Champions Cup, entre Aracy e Juventus, realizado na manhã de domingo, 11, no estádio municipal professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, na teoria, ainda não acabou e será decidido em uma assembleia que acontece na sexta-feira, 16, na sede da Liga Desportiva de São Carlos. Em debate, o futuro do Aracy na competição.

O jogo, mediado pelo árbitro Paulo Felício foi encerrado aos 35 minutos da etapa final após confusão generalizada e o placar apontava a vitória por 3 a 1 para o Aracy.

Ocorreu invasão no gramado e briga envolvendo atletas de ambas as equipes. O incidente foi relatado pelo árbitro e a Liga Desportiva de São Carlos, que organiza o evento amador, analisando vídeos e a súmula, aplicou penas administrativas e nove atletas foram penalizados com suspensões longas.

Com um ano e meio de suspensão, estão três atletas do Aracy e dois do Juventus. Outros quatro atletas do Juventus foram suspensos por cinco anos. O clube também teve um ano de suspensão e de acordo com os organizadores, não poderá, neste período, participar de eventos esportivos promovidos pela Liga Desportiva.

Assembleia

Na manhã de terça-feira, 13, a direção da Liga Desportiva emitiu um comunicado oficial dando ciência que na sexta-feira, 16, a partir das 19h, na sede da entidade será realizada uma assembleia geral para julgar os incidentes ocorridos na partida, a exemplo do que ocorreu, segundo a entidade, sobre o jogo entre Zé Bebeu e Os Prédios, que também terminou em confusão.

Todos os associados da entidade foram convocados pela LSDC para que as decisões sejam tomadas em conjunto e “garantir que as decisões tomadas sejam justas e colaborativas, evitando qualquer percepção de autoritarismo”.

A direção da LDSC informou que tal decisão é para que as decisões sejam “transparentes e democráticas. Todos os dirigentes e filiados têm acesso ao regulamento e o direito de expressar opiniões”. O comunicado emitido pela entidade esportiva é assinado por seu presidente, Aparecido Neuto de Oliveira.

