Clássico ‘apimentado’ marca a estreia do adulto da ASF São Carlos na Liga Paulista

ASF faz a estreia na Liga Paulista e pega logo de cara a Ferroviária - Crédito: Jhonatan Celestino

Nada como começar um campeonato estadual com um tempero apimentado. Só que o clássico é regional e promete esquentar a noite de terça-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara.

Pela fase de classificação, a equipe adulta da ASF São Carlos estreia na Liga Paulista e irá ter pela frente a Ferroviária de Esportes.

A técnica Aninha Bianconi não terá força máxima, pois algumas atletas se recuperam de lesão e desfalcam a equipe.

Mesmo assim, a treinadora está otimista e disse que disputa a Liga Paulista para chegar à fase final. Sobre a partida, admite que o adversário é complicado, porém a equipe tem uma meta a cumprir.

“É um jogo duro, difícil. Mas queremos ser finalistas. Não podemos errar e vamos até Araraquara com a ideia de impor o nosso ritmo de jogo. Teremos alguns desfalques, mas acredito em uma boa partida, uma boa apresentação. E se for possível, retornar para casa com um bom resultado”, finalizou.

