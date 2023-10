Cinco jogos agitam o Amadorzão neste domingo

SIGA O SCA NO

06 Out 2023 - 09h31

06 Out 2023 - 09h31 Por Marcos Escrivani

Líder, Primos vai até Ibaté para encarar o Vasco pela segunda rodada do Amadorzão - Crédito: Divulgação

Após uma rodada inaugural marcada pelo equilíbrio, o Campeonato Amador chega a segunda rodada neste domingo, 8, com a realização de cinco jogos. Três praças esportivas, sendo duas em São Carlos e uma em Ibaté, serão utilizadas.

Neste início de competição, o destaque fica para o Primos que lidera com três pontos. O time vai tentar manter a ponta diante do Vasco, em jogo marcado para acontecer no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté.

Segunda rodada

Campo do Distrito de Água Vermelha

8h15 – Atlético Aracy x Ponte Preta

10h – Jockey x SCBN

Estádio Municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

8h15 – Jacobucci x Mairiense

10h – Primos x Vasco

Campo de Vila Isabel

9h – Unidos da Vila x Jardim Gonzaga

Classificação

Atlético Aracy – 3 pontos

Primos – 3 pontos

Mairiense – 3 pontos

Unidos da Vila – 1 ponto

Ponte Preta – 1 ponto

Vasco – 1 ponto

Jardim Gonzaga – 1 ponto

Jockey – 0 ponto

SCBN – 0 ponto

Jacobucci – 0 ponto

Leia Também