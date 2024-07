Ciclismo de São Carlos conquista pódios nos Regionais

Time são-carlense comemora resultados nos Jogos Regionais - Crédito: Miltinho Marchetti

A equipe de ciclismo de São Carlos conquistou bons resultados nos Jogos Regionais, que estão sendo realizados em Botucatu. O time são-carlense esteve no pódio durante as provas realizadas nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho.

A equipe foi composta por 13 ciclistas na prova de velocidade olímpica, a chamada fixa, por equipe e individual. Everton Douglas, Lucas Simões e Thales Generoso conquistaram a prata por equipe e bronze no individual com Lucas Simões.

Nas provas para mulheres Viviane Fausto conquistou o bronze na prova critério e bronze na resistência. Para prova de estrada para homens Gustavo Farias, Leandro Candido, Maycon Sarracine, Marcos Roberto e Tiago Pereira conquistaram a quarta colocação.

Por fim, a prova de estrada resistência masculina composta por Evaldo Ferrari, Gustavo Faria, João Rafael, Leandro Cândido, Lucas Simões, Maycon Sarracine, Marcos Roberto, Thales Generoso, Tiago Pereira e Yuri Leite conquistaram a medalha de bronze por equipe com a batida de Maycon Sarracine na linha de chegada. São Carlos ficou ainda com a prata por equipe no balanço geral do ciclismo nos Regionais.

Segundo um dos ciclistas do time são-carlense, Everton Douglas, “considerando que choveu muito no primeiro dia com necessidade do adiamento das provas ocasionando duas provas no segundo dia de competições, mesmo assim os ciclistas desempenharam ótimo trabalho, principalmente no quesito equipe, onde a união prevaleceu”, disse. “Agradecemos, primeiro a Deus e a todos os atletas que se dedicam ao ciclismo, que se dispuseram a estar nos jogos em dias de trabalho, que deixaram suas vidas profissionais e pessoais para representar São Carlos, aos familiares que ficaram apoiando o tempo todo, a Prefeitura Municipal de São Carlos, aos funcionários da Secretaria de Esportes, a toda equipe de motoristas, lavadeira, faxineiros, porteiros, cozinheiros, aos fisioterapeutas que foram muito atenciosos conosco a todos os colegas técnico e atletas dos demais modalidades”, disse.

