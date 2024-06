Champions Prata entra em nova fase e jogos se tornam ainda mais decisivos

SIGA O SCA NO

Cometa Cristão encara o Botafogo no campo da USP: começa a segunda fase da série prata - Crédito: Divulgação

A série Prata da Champions Cup está em sua segunda fase e 16 equipes permanecem na luta em busca do título da temporada 2024 e ainda pelo acesso a série Ouro. Campeão e vice-campeão garantirão presença na competição em 2025.

Esta nova fase do campeonato promovido pela Liga Desportiva de São Carlos é de “tiro curto”, já que as 16 equipes estão divididas em quatro grupos e somente oito se classificam para a terceira fase, quando começa o mata-mata até definir os finalistas.

Um jogo já aconteceu pela primeira rodada. Quarta-feira, 19, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Pakabá encontrou dificuldades para superar o Primavera. A rodada será completada neste domingo, 23, com mais sete partidas que ganham em emoção, já que, por ser uma fase com poucos jogos, um tropeço pode ser fatal.

Os jogos

Domingo, 23

Campo UFSCar

8h – Red Back x Sanka City

Campo da USP

8h – Botafogo x Cometa Cristão

10h – Proara x Jardim Jockey Club

Campo da Vila Isabel

13h30 – Grêmio x Deportivo Sanka

15h15 – Centenário x Prohab

Estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão

13h30 – União Douradense x Holanda

15h15 – Paulistano x Mulekes da Vila

