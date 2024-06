Champions Ouro afunila e três equipes estão garantidas na segunda fase

SIGA O SCA NO

Santa Angelina depende de suas forças para seguir na série Ouro - Crédito: Divulgação

Restam três rodadas para o encerramento da fase de classificação da série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Neste domingo, 23, acontece a 12ª rodada e muitas equipes irão definir o futuro no torneio regional.

Serão quatro jogos e os pontos em disputa irão sacramentar o sonho da classificação ou até mesmo, o pesadelo de uma eliminação. A princípio, Juventus Cruzado, Aracy e Tijuco Preto estão com o passaporte carimbado para as quartas de final. As equipes estão nas três primeiras colocações.

Já na outra extremidade da tabela, outras três equipes estão eliminadas: Vila Prado, River Plate e Abdelnur, que apenas irão cumprir tabela. Os times restantes, com mais ou menos possibilidades, ainda possuem chances e tornam as rodadas finais da Champions emocionante e cheia de alternativas.

A rodada

Fazenda Itaguassu

8h – Atlético Munique x Cruzeiro do Sul

10h – Milan x Pé Na Porta

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Policarbon x Santa Angelina

Campo da UFSCar

10h – River Plate x Juventude

Classificação

Leia Também