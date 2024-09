Carro é localizado em mata na região do CDHU sem pneus, estepe e bateria

SIGA O SCA NO

Gol foi recolhido ao pátio municipal e será periciado - Crédito: Maycon Maximino

Um Gol vermelha, de origem suspeita, foi localizado abandonado em uma mata na região do CDHU, na Vila Isabel, nesta quarta-feira, 18, em São Carlos.

Os PMs chegaram até o veículo após denúncia anônima. No local constataram que o Gol estava com a placa trocada e pertencia a outro veículo do mesmo modelo. O chassi estaria parcialmente raspado, além de estar sem os pneus, estepe e bateria. O carro estava abandonado na Avenida Ayrton salvador Leopoldino Junior, que liga o bairro à Fundação Casa.

O Gol foi apreendido e recolhido ao pátio municipal e será periciado para se chegar ao proprietário e saber o delito.

