Campeonato Amador começa em outubro e terá 10 equipes

Gonzaga, campeão em 2022, defende o título no Amadorzão - Crédito: Divulgação

O Campeonato Amador, promovido pela Liga São-carlense de Futebol (LSF) terá início neste domingo, 1, e com previsão de encerramento para o mês de dezembro. Os jogos serão realizados aos domingos no campo do distrito de Água Vermelha, Vila Isabel e até em Ibaté.

O Gonzaga, atual campeão, irá defender o título da temporada 2022 e vai em busca da quinta conquista municipal.

Mudanças

Amadorzão deste ano apresenta algumas mudanças em relação as edições anteriores, como na fórmula de disputa, número de equipes e no critério de classificação, além das novidades entre as equipes que disputarão a temporada 2023.

A primeira é na fórmula de disputa, deixando a tradicional fase de grupos, para o sistema de todo contra todos. Serão 10 times, jogando em turno único e ao final de nove rodadas os oito melhores classificados avançarão para a quartas de final. Os confrontos serão com cruzamento olímpico (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º), em jogos únicos, com vantagem da melhor campanha como critério de desempate. O mesmo se aplicará nas semifinais. Já na fase final, serão dois jogos, sem vantagem de uma equipe sobre a outra.

Outra mudança será em relação as equipes, onde das 12 equipes da temporada passada, somente quatro estarão na competição, sendo o atual campeão, o Gonzaga; o vice Primos FC, a Ponte Preta e o Sport BN. Os outros oito clubes ficarão de fora, sendo o Zavaglia, Adesm, Juventus, Flamingo, Deportivo Sanka, Sierro Portenho e Tigres do Aracy.

Outras ausências significativas serão os tradicionais times do São José, cinco vezes campeão; Fortaleza, maior vencedor, com 6 títulos; Goiás, com 2 títulos; e por fim o Engenharia, que possui um título. Todos esses, segundo informações da Liga São-carlense, estão inativos.

Já as novidades serão os times do Vasco, Jockey e do Unidos da Vila, campeão em 2014, e que retornam para o Amador de São Carlos; além das equipes do Mairiense, Jacobucci e Atlético Aracy.

Primeira rodada

Domingo, 1

Campo do Distrito de Água Vermelha

8h15 - Jardim Gonzaga x Vasco

10h - Mairiense x Jockei

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

8h15 - Sport BN x Atlético Araçy

10h - Ponte Preta x Unidos da Vila

Campo de Vila Isabel

9h - Primos x Jacobucci

