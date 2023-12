Campeão da Libertadores com o Palmeiras é reforço do Grêmio

Fabrício, ex-Palmeiras, vai defender o Lobo em 2024 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense anunciou na manhã desta sexta-feira, 22, o nono reforço para o Campeonato Paulista da Série A4 em 2024. Desta vez um reforço de peso.

O atacante Fabrício, de 22 anos, campeão com o Palmeiras na Copa Libertadores de 2020 vai defender o Lobo da Central pela primeira vez.

Além do Palmeiras, Fabrício, natural de Ibotirama/BA, possui passagens pelo, Bahia, Santa Cruz/PE e Novo Hamburgo/RS.

O atleta já integra o grupo gremista e participa da pré-temporada que é realizada em Ribeirão Preto. Amanhã os atletas serão liberados para as festas de final de ano e retornam aos treinos, no centro de treinamento do Lobo, no dia 2 de janeiro.

