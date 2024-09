Caaso vence e entra no G4 da Copa AVS/Smec

Caaso com motivos para comemorar: teve Ana Laura eleita a melhor do jogo, venceu e está no G4 da competição - Crédito: Divulgação

A fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec fica ainda mais quente a cada jogo realizado e na noite de quinta-feira, 19, ocorreu confronto direto na parte de cima da tabela e o Caaso levou a melhor em cima do Country Club e as equipes trocaram de posição de olho nas finais da Série Ouro.

No ginásio de esportes do São Carlos Country Club, as anfitriãs caíram para o time das universitárias que fizeram em 1h05, 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/18. Teve ainda a MVP da partida: a central Ana Laura foi eleita a melhor do confronto, arbitrado por Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador Narciso Borges.

Desta forma, o Caaso entrou no G4, ao lado do Golden Team, de Américo Brasiliense. As duas equipes somam 20 pontos positivos.

Já o Country, com o resultado negativo, caiu para o quinto lugar e permanece com 19 pontos ganhos.

Country Club: Beatrice, Taíris, Thalita, Helena, Stefany, Natália, Tamiris, Eluana e Sofia. Técnico: Lucas.

Caaso: Carol, Bruna, Ana Laura, Talita, Júlia, Luiza, Estela, Bia, Luíse, Vic, Suzana, Natália e Alice. Técnico: Fernando.

