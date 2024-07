Brasil pode se tornar terceiro maior mercado de jogos do mundo, aponta estudo

De acordo com a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (Fhoresp), o país tem o potencial de se tornar o terceiro maior mercado de jogos do mundo. Mas o que incentiva essa projeção no mercado atual?

O governo brasileiro e o setor privado têm investido significativamente em infraestrutura de internet, expandindo a conectividade para áreas urbanas e rurais. Essa expansão tornou os jogos online de PC e mobile acessíveis a um público mais amplo, impulsionando o crescimento da indústria de jogos no Brasil. A cada dia, mais pessoas se juntam ao público de cassino online e outras atividades de jogos através de seus smartphones.

Os desenvolvedores de jogos estão cada vez mais atentos às preferências dos jogadores brasileiros, criando conteúdos localizados e adaptados às suas expectativas. Isso abrange jogos de cassino online populares, como slots, crash games e jogos de cassino ao vivo, como roleta, bingo e blackjack. Ao alinhar suas ofertas com os gostos locais, as empresas de jogos não apenas capturam uma fatia maior do mercado brasileiro, mas também promovem um maior engajamento e satisfação entre os jogadores.

A cidade de São Carlos, conhecida por seus avanços tecnológicos e inovação, está bem posicionada para desempenhar um papel significativo no crescimento dos jogos no Brasil em um futuro breve. O vibrante ecossistema tecnológico da cidade proporciona um terreno fértil para startups e empresas estabelecidas prosperarem na indústria de jogos. Estando na luta para se tornar um MIT (Município de Interesse Turístico), a cidade também não descarta a possibilidade de receber cassinos físicos e casas de bingo no futuro. Ao fomentar a colaboração entre universidades, indústria e governo, São Carlos pode se tornar um player chave na jornada do Brasil para se tornar um gigante dos jogos.

O Brasil está se consolidando como um participante ativo em eventos globais de jogos, como a CCXP e a Gamescom. A presença brasileira nesses eventos destaca o talento local e atrai colaborações internacionais, demonstrando as capacidades e inovações do país no palco global. Essa exposição internacional é fundamental para atrair investimentos e posicionar o país como um centro emergente no desenvolvimento de jogos.

O vasto mercado consumidor do Brasil é um ativo estratégico de muito valor. Com uma população que ultrapassa os 210 milhões, o potencial de crescimento no setor de jogos é enorme. À medida que mais brasileiros adotam os jogos online e móveis, a demanda por experiências diversificadas e envolventes continua a crescer. Isso apresenta uma oportunidade lucrativa para as empresas de jogos explorarem uma base de clientes grande e em constante expansão, assim como para os municípios com intenção de fazer parte desse crescimento, com centros de pesquisa e participação no entretenimento local.