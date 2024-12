"É, de fato, um momento para o Botafogo." Esta frase resume perfeitamente a alegria dos fãs do Botafogo quando seu amado time garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2024. A vitória no domingo (8 de dezembro) veio apenas uma semana após o histórico triunfo do Botafogo na Copa Libertadores, culminando em uma celebração de uma temporada inteira para os fiéis alvinegros.

O triunfo do Botafogo foi ainda mais doce, pois o time desafiou as expectativas, trabalhando incansavelmente para provar que até mesmo a melhor plataforma de apostas estava errada. Muitos tinham apontado o atual campeão e 12 vezes recordista Palmeiras como favorito para vencer a liga novamente. No entanto, a resiliência e determinação do Botafogo garantiram que eles superassem as probabilidades para reivindicar a coroa e consolidar seu lugar na história.

Uma temporada de glória

O campeonato brasileiro foi conquistado com uma vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo no Engenhão, no Rio de Janeiro, elevando a contagem final do Botafogo para 79 pontos. O Palmeiras, seu concorrente mais próximo, ficou aquém apesar de um esforço valente nas rodadas finais. Este título é particularmente doce para o Botafogo, que perdeu por pouco o campeonato do ano passado depois de perder a liderança para o Palmeiras no final da temporada.

O caminho do Botafogo para a vitória este ano não foi sem desafios. Três reveses consecutivos no final da temporada permitiram que o Palmeiras os ultrapassasse na classificação durante a 35ª rodada brevemente. No entanto, o Botafogo recuperou o primeiro lugar com uma vitória crucial por 3 a 1 sobre o Palmeiras na 36ª rodada e se manteve firme para terminar forte.

Triunfos financeiros em meio a desafios

O título do Campeonato Brasileiro traz não apenas glória, mas também recompensas financeiras. O prêmio de R$ 48,1 milhões reforça a receita do Botafogo, que também inclui US$ 33,34 milhões (R$ 202 milhões) ganhos com seu triunfo na Copa Libertadores. Esses ganhos financeiros ocorrem em um momento crítico para o clube, que opera sob a gestão da Eagle Football Holdings, liderada pelo bilionário americano John Textor.

Em 2023, a receita do futebol do Botafogo atingiu R$ 322 milhões, enquanto os custos totalizaram R$ 444 milhões. Com o prêmio em dinheiro adicionado, a receita para 2024 deve crescer significativamente, com projeções chegando a R$ 540 milhões. No entanto, os investimentos do clube, como os R$ 150 milhões gastos nos atacantes Luiz Henrique e Almada, demonstram os altos riscos de manter sua vantagem competitiva.

Uma rara vitória dupla

Ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores no mesmo ano é uma conquista rara no futebol sul-americano. No formato atual da competição, esse feito só havia sido alcançado uma vez antes, em 2019. Os triunfos do Botafogo nesta temporada os colocam entre um grupo de elite de clubes que dominaram os palcos nacionais e continentais no mesmo ano.

A vitória do time na final da Libertadores foi uma vitória dramática por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro em Buenos Aires, conquistada apesar de jogar quase a partida inteira com 10 homens. Em contraste, a partida decisiva do campeonato brasileiro contra o São Paulo foi mais controlada, com um gol tardio de Gregore selando a vitória.

O confronto final

Na partida decisiva contra o São Paulo, o Botafogo começou cautelosamente, com nenhum dos lados representando muita ameaça no primeiro tempo. Ao mesmo tempo, o Palmeiras enfrentou uma ação intensa na partida contra o Internacional no Allianz Parque. O Botafogo marcou primeiro aos 37 minutos, com Savarino abrindo o placar. O São Paulo empatou com William, mas o gol tardio de Gregore garantiu o triunfo do Botafogo.

O Palmeiras, por sua vez, experimentou o desgosto quando o gol anulado de Vanderlan destruiu suas esperanças de uma virada. Os resultados combinados deixaram o Botafogo incontestado no topo, solidificando seu status de campeão.

Um Ano Agitado Pela Frente

A temporada do Botafogo ainda não acabou. Sua atenção agora se volta para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, onde enfrentará o Pachuca do México na partida de abertura na quarta-feira (11 de dezembro). Uma vitória marcaria um confronto com o Al Ahly do Egito em 14 de dezembro, com potencial para enfrentar os campeões da Espanha na final em 18 de dezembro.

Um Legado em Construção

A temporada notável do Botafogo reflete um time que superou as expectativas dentro e fora de campo. Sua capacidade de garantir um campeonato duplo, superar desafios financeiros e manter a compostura sob pressão consolida seu legado no futebol brasileiro.

À medida que os fãs continuam suas celebrações em preto e branco, o Botafogo se destaca como um símbolo de resiliência e ambição. O triunfo do clube não só traz glória ao Rio de Janeiro, mas também estabelece um alto padrão de excelência do futebol na América do Sul. Sua jornada na Copa do Mundo de Clubes pode elevar ainda mais seu status no cenário global, tornando 2024 um ano para ser lembrado na história do clube.