“Bem vindo à competição”, lamenta Marcus Vinícius

Marcus Vinícius durante a partida em Araçatuba. “Não transpiramos, não entregamos” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A derrota por virada por 2 a 1 na estreia do Campeonato Paulista da Série A4, com o Grêmio jogando por quase 70 minutos com um jogador a mais no estádio municipal Dr. Adhemar de Barros, para o Araçatuba, na noite desta quarta-feira, 22, foi profundamente lamentada pelo técnico Marcus Vinícius, após o final da partida.

Com um semblante chateado, o treinador são-carlense lamentou o resultado que definiu como dolorido e na primeira apresentação do Lobo, desaprovou a postura da equipe durante a partida em Araçatuba, deixando um recado, ainda, relativo às dificuldades que o time terá pela frente.

“Bem vindo à competição”, definiu. “Mas faltou transpiração, entrega. Acabamos punidos”, refletiu, quanto à derrota. “Eles (Araçatuba) tiveram uma entrega absurda e conseguiram reverter o resultado que talvez estivesse perdido”, salientando que os gols adversários saíram de jogadas de bola parada. “Isso nos chateia muito, pois tínhamos a partida sob controle”, frisou.

Em casa

Sábado, 25, a partir das 16h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio São-carlense faz o segundo jogo pela A4 contra o Joseense que venceu em casa o Taquaritinga por 2 a 0 e afirmou que a responsabilidade do time aumentou consideravelmente após o revés na estreia, afirmando que a vitória passa a ser obrigação.

“A responsabilidade é grande em São Carlos. Vamos ter um adversário (Joseense) duro e temos que recuperar os pontos”, salientando, afirmando que o golpe sofrido em Araçatuba foi um amargo aprendizado. “Se a gente não transpirar, não pulsar, é isso”.

Marcus Vinícius afirmou que até o segundo jogo o tempo é curto para ajustar a equipe. “Vamos descansar os atletas e conversar bastante. Mas acreditamos na reabilitação e no nosso trabalho. Conto com o apoio da torcida para nos ajudar na vitória e recuperar os pontos perdidos em Araçatuba”, finalizou.

Leia Também