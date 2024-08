Batida atrapalha planos de Flávio Neto no Campeonato San Marino de Kart

Flávio fez uma corrida de recuperação e conquistou pontos importantes - Crédito: Divulgação

Um imprevisto fez com que o piloto são-carlense Flávio Neto fosse prejudicado na sexta etapa do Campeonato San Marino de Kart, que aconteceu sábado, 24, em Paulínia/SP.

Ele se envolveu em um acidente durante os treinos e acabou tendo sua corrida comprometida. Mesmo assim conseguiu terminar em quarto lugar e somou pontos, mantendo-se na segunda colocação da categoria Sprinter.

De acordo com Flávio, a etapa começou na sexta-feira, 23, com um treino excelente fazendo os melhores tempos e nem entrando na segunda fase para poupar pneus e equipamento. No sábado, 24, o treino que antecede o warmap um piloto bateu no kart do são-carlense com que afetasse a integridade do veículo. Já no warmap depois de três voltas o eixo traseiro quebrou devido ao acidente no treino e fez com que ele conseguisse sair apenas na quarta posição.

Na primeira bateria da corrida, na formação do grid o kart parou. “Foi ai que percebemos que devido ao acidente uma peça do carburador trincou e na hora da corrida, ela se soltou fazendo com que eu ficasse seis voltas parado até que o mecânico conseguisse arrumar. Infelizmente cheguei em último, pois já não dava para recuperar a corrida”, lamentou.

Mas na segunda corrida, Flavio Neto mostrou porque nunca desiste. Devido ao problema, ele largou em último e faz uma ótima largada. Começou uma corrida insana de recuperação e faltando três voltas para, o final estava em segundo lugar brigando pela primeira posição e foram três voltas disputadíssimas.

Flávio terminou em segundo por alguns milésimos de segundos. Na colocação geral terminou em quarto lugar devido ao problema da primeira corrida e no campeonato está em 2º.

“Essa foi uma corrida de amadurecimento muito grande para mim, pois nem sempre as coisas funcionam como a gente deseja”, disse. Agradeço a minha equipe (mecânicos e preparador) e também as empresas que me apoiam. Um agradecimento muito grande as pessoas que acompanham a minha trajetória. Agradeço também ao São Carlos Agora pelas publicações. A sétima etapa da competição será dia 21 de setembro.

Leia Também