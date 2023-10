Basquete Feminino UFSCar vence e é campeã do III Campeonato Regional “Rio Claro” de Basquete Feminino

No último domingo (01) no Ginásio de Esportes Felipe Karan na cidade de Rio Claro, as equipes de basquete feminino da UFSCar e Unesp Rio Claro entraram em quadra para a disputa da grande finalíssima do III Campeonato Regional “Rio Claro” de Basquete Feminino.



Num jogo bastante disputado e com os times mantendo o placar próximo durante toda a partida (1º quarto empatado, 2º com vantagem para UFSCar de 2 pontos e 3º com vantagem para Rio Claro de 4 pontos), o jogo foi definido nos momentos finais de seu último período. Com uma forte marcação e aproveitando melhor a definição de suas jogadas a equipe de São Carlos conseguiu abrir vantagem e finalizou a partida vencendo pela diferença de 10 pontos, garantindo assim a conquista do campeonato.

Após o torneio, houve a premiação, que além do troféu e medalhas, a atleta da equipe da UFSCar Maria Paula Guerreiro foi considerada pela organização técnica do campeonato a MVP da final.

A equipe feminina de basquete feminino da UFSCar disputou está final com as atletas Samira, Maria Paula, Laura, Valentina, Yasmim, Raquel, Luana, Stefany, Rafaella, Mari e Ballador e foi comandada pelo técnico Marcelo Brocco e também contou com o apoio de Guilherme Tonon.

Está foi a primeira conquista da equipe em 2023 em seu primeiro campeonato disputado, restando ainda a disputa da TUSCA que será realizada no período de 02 a 05 de novembro e também o título da Liga FAIR PLAY, na qual a equipe terminou na 1ª posição a fase de classificação e aguarda agora seu adversário na semifinal.

