AVS irá manter escolinha popular em 2024 e prevê projetos “sem loucuras”

Um 2024 ativo, mas “sem loucuras”. Esta é a meta da Associação São-carlense de Vôlei (AVS) que pretende realizar uma temporada “com os pés no chão”.

A afirmação foi dada nesta sexta-feira, 29, pelo coordenador Zé Sérgio que já trabalha de olho na próxima temporada.

De acordo com ele, uma das prioridades é a manutenção da escolinha de iniciação da AVS que reúne aproximadamente 300 meninas de várias idades em aulas gratuitas no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Ainda segundo Zé Sérgio, a AVS irá continuar com sua equipe adulta/máster para a disputa de campeonatos regionais.

“Temos outros projetos. Mas a execução irá depender de parceiros que iremos contatar a partir de janeiro. Será um projeto para 2024 com os pés no chão e sem fazer loucuras”, disse.

Uma competição que se tornou tradicional, a Copa AVS/Smec, será analisada. Caso seja realizada em 2024, chegará a nona edição. “Este ano foi um ótimo campeonato, de bom nível técnico, mas muito desgastante em relação a marcação de jogos na fase final. Se permanecer neste mesmo molde, dificilmente será realizado”, antecipou, salientando que uma das possibilidades é o comprometimento de quem participa, além de dar denominação a competição, como foi feita esse ano, na oitava edição, sendo chamada de Copa Elisângela Rebordões, que faleceu no início do ano em acidente automobilístico e que era atleta do torneio em edições passadas.

Ano ótimo

Indagado sobre a temporada 2023, Zé Sérgio disse que a participação da AVS foi dentro das expectativas.

“2023 foi um ótimo ano. Ficamos dentro do planejamento esperado. No campeonatos adulto, vice na Copa AABB e campeão da Copa Elisângela Rebordões. No sub19, vice-campeão da fase regional dos Joguinhos Abertos do Interior. E o Projeto de escolinha conta com 300 crianças participando”, finalizou.

