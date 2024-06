Atletas são-carlenses se destacam no Campeonato Paulista de Veteranos

São-carlenses fizeram bonito na competição estadual - Crédito: Divulgação

A cidade de Aguaí foi palco do Campeonato Paulista de Veteranos de Judô, que é o campeonato estadual para atletas acima de 30 anos, com as categorias de peso oficiais de Federação Paulista, separadas de 5 em 5 anos. Judocas veteranos de diversas categorias se reuniram para competir a grande final do principal torneio da categoria no Estado, demonstrando que a paixão pelo esporte não tem idade.

A competição foi acirrada, porém um evento com um clima diferente, mais respeitoso e equilibrado do que as classes mais jovens, tendo em vista que a maioria dos competidores são professores e atletas experientes, sem deixar de demonstrar a garra, técnica e competitividade.

Quatro são-carlenses da Fábrica de Campeões que estiveram na disputa foram: O Professor Sebá que lutou na categoria M4 até 90kg, sagrando-se vice campeão paulista após quatro lutas duríssimas, o Luís Guilherme Pennati, na categoria M2 acima de 100kg, ficou com o bronze após três lutas intensas. Nulian Robson de Souza, no M1 até 100kg, ficou com a medalha de prata após três lutas e a medalha de ouro ficou com a atleta Juliana de Oliveira Rodrigues, na categoria M4 até 48kg, onde fez a melhor de três lutas com uma atleta faixa preta da cidade de Itapetininga, vencendo as duas lutas com grande supremacia.

Os quatro atletas, juntamente com os atletas das demais categorias, integram a equipe que disputarão os Jogos Regionais na cidade de Botucatu no mês de julho, antes disso disputarão o Paulista Inter Regional na classe sênior, acima de 21 anos, na cidade de Orlândia, buscando uma vaga para a final do Paulista dessa classe.

