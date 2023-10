Atletas de São Carlos começam a viajar para a disputa dos Abertos

Primeiros atletas de São Carlos partem para Rio Preto, onde serão realizados os Abertos - Crédito: Divulgação

Parte da delegação que representará São Carlos nos Jogos Abertos do Interior, competição que neste ano acontece em São José do Rio Preto, começou a embarcar para a cidade-sede nesta terça-feira, 3.

Até o próximo dia 15 de outubro, 277 pessoas que representarão São Carlos no maior torneio de esportes de rendimento do interior do Estado passarão por São José do Rio Preto, entre atletas e comissões técnicas. Além destes, também viajarão diversos prestadores de serviços, como as equipes de apoio, de manutenção e de fisioterapia, entre outras.

Atual campeã dos Jogos Regionais, São Carlos conseguiu a classificação para 29 modalidades nos Abertos, fazendo com que o município se faça presente na busca por medalhas no atletismo (feminino e masculino), basquete sub-21 (feminino), boxe (masculino), capoeira (feminino e masculino), ciclismo (masculino), damas (masculino), futsal (feminino), ginástica artística (feminino), ginástica rítmica (feminino), handebol (feminino e masculino), judô (feminino e masculino), karatê (feminino e masculino), natação (masculino), supino (misto), taekwondo (feminino e masculino), tênis Sub-21 (feminino e masculino), tênis de mesa sub-21 (feminino e masculino), vôlei (masculino), vôlei de praia (masculino) e xadrez (feminino e masculino).

Nesta terça-feira, 3, os primeiros 61 atletas viajaram para São José do Rio Preto. Serão mais 30 na quarta-feira, 4 e assim por diante, conforme o cronograma da comissão organizadora. Os atletas retornam para São Carlos de acordo com o término de suas participações em cada modalidade.

Leia Também