Atletas da Copinha participam de palestra sobre integridade esportiva

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), órgão que julga o futebol do

Estado de São Paulo, realizou, no auditório do Paço Municipal, nesta segunda-feira, 6, palestra com o tema “Integridade Esportiva: Combate à manipulação de competições pela Federação Paulista de Futebol”, ministrada por Alessandra Christine Bittencourt Ambrogi de Moura para atletas e comissões técnicas dos times São Carlos FC, Imperatriz-MA, Cruzeiro-MG e Real Brasília-DF.

O TJD é o responsável pela análise e julgamento de infrações disciplinares e de competição previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) ocorridas em confrontos válidos pelos campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A palestra fez parte da programação da Copinha, que estreou em São Carlos no última quinta-feira, 2.

De acordo com a palestrante o tema é extremamente importante em nível mundial de combate à manipulação de resultados, e influencia os que estão dentro e fora de campo. “A gente não tem só a matemática dentro do direito desportivo, mas também, por exemplo, o direito do consumidor, direito do trabalho, e entre outros. Então esse tema e essa prevenção que a Federação Paulista de Futebol tem feito junto com o Tribunal de Justiça Desportivo é de suma importância para todos”, ressalta a representante do TJD.

Para o secretário municipal de Esporte, Fernando Carvalho, a realização da palestra demonstra que São Carlos é bem-vista como sede pela Federação Paulista de Futebol. “Os meninos que estão começando aqui, os jogadores dos quatro times que pertencem ao grupo de São Carlos, estão tendo uma conscientização maior. Às vezes, nós vemos esse tema de uma forma simplista, mas envolve muitos aspectos que, inclusive, podem levar até a uma sanção penal ou reclusão de quem está envolvido neste tipo de aposta ou de conduta irregular. Então, pra nós, é uma satisfação receber uma representante do TJD aqui na cidade de São Carlos para proferir uma palestra para esses jovens que, com certeza, terão consciência ainda maior com relação a condutas inadequadas no futebol, que a gente espera que não exista”.

“O futebol é um esporte, ele envolve emoção, envolve entrega. Então pra nós, quanto mais houver elucidação de possíveis ações que possam provocar danos às pessoas que assistem, é muito importante. E, com certeza, São Carlos mais uma vez na frente, mais uma vez provando que temos total capacidade de receber a Copinha todos os anos, e cada vez avançar mais e mais”, conclui o secretário.

Nesta quarta-feira, 8, a primeira fase da Copinha se encerra com Real Brasília-DF e Imperatriz-MA às 14h45, seguido por São Carlos FC e Cruzeiro-MG, às 17h. Os jogos acontecem no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira "Luisão".

A final da competição acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da Capital Paulista. A transmissão dos jogos da Copinha está sendo feita pela TV Globo, Sportv, Cazé TV e canal do Youtube da FPF.

