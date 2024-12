ASF São Carlos/Unicep conquista o título da Liga de Futsal Feminino

Compartilhar no facebook

ASF São Carlos/Unicep sagrou-se campeã da Liga de Futsal Feminino - Crédito: reprodução Instagram

Em uma final eletrizante, a equipe do ASF São Carlos/Unicep sagrou-se campeã da Liga de Futsal Feminino ao derrotar a Ferroviária de Araraquara por 4 a 3, com um gol decisivo nos minutos finais. A partida aconteceu no Ginásio José Roberto Guimarães, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

O confronto, marcado por alta intensidade e emoção, já é considerado um clássico do futsal paulista. Tradicionalmente, a Ferroviária vinha se destacando nos últimos anos, como na temporada de 2023, quando superou o CATS/Taboão por 1 a 0 em São José dos Campos, além de vencer o jogo de ida da final contra o ASF São Carlos/Unicep por 3 a 1 em Araraquara.

Desta vez, no entanto, a equipe de São Carlos conseguiu quebrar a hegemonia da adversária em uma partida emocionante, consolidando-se como a grande campeã da temporada e escrevendo um novo capítulo na rivalidade entre as duas equipes.

