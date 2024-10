ASF São Carlos vence no adulto, mas perde no sub20

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

29 Out 2024 - 09h54

29 Out 2024 - 09h54 Por Marcos Escrivani

ASF São Carlos cumpre compromissos na LPF - Crédito: Divulgação

As equipes sub20 e adulta da ASF São Carlos cumpriram compromissos pela fase de classificação do campeonato da Liga Paulista. Ambos os jogos foram realizados no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

No sábado, 26, o time sub20 encarou Guarujá e perdeu por 2 a 1 e no domingo, 27, foi a vez do adulto entrar em ação e superar o FutFera de Guará pela contagem mínima.

De acordo com a técnica Ana Cláudia Bianconi as duas partidas foram bem disputadas e difíceis e em ambas, as equipes são-carlenses perderam muitos gols.

“No sub20 poderíamos ter vencido. Fizemos 1 a 0, dominamos o primeiro, mas no segundo, a equipe recuou muito e deu espaço ao adversário. Mas mesmo assim, perdemos muitos gols. No adulto, mesma coisa: fizemos 1 a 0, mas conseguimos manter a vantagem. Entretanto, as oportunidades surgiram, mas pecamos muito nas finalizações”, lamentou a técnica.

Leia Também