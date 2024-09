ASF São Carlos terá semana cheia de jogos decisivos

Time sub-20 fará duas partidas e em uma delas encara o Corinthians pelo Campeonato Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

Após duas semanas cheias de atividades físicas, dedicadas à recuperação das atletas e treinos de alta intensidade, a equipe de futsal feminino ASF São Carlos terá três jogos decisivos em competições distintas.

O sub20 e o adulto, ambas dirigidas pela técnica Aninha Bianconi vão jogar fora de casa contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista sub20 a partir das 19h30 de quinta-feira, 12, no ginásio de esportes Presidente Ciro II, da FPFS.

No dia seguinte, às 17h, mas no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra, as adversárias serão o CATS, em Taboão da Serra, pelo Campeonato Paulista adulto. Por fim, na segunda-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Semef, em São Caetano do Sul, a partida será pelo sub20, mas pela Liga Paulista. Os três jogos são pela fase de classificação em suas respectivas competições.

A técnica Aninha Bianconi não escondeu a ansiedade, mas mostrou-se otimista nas três partidas, garantindo que a ASF São Carlos vai em busca de três vitórias, mesmo os compromissos sendo na casa do adversário.

“De cara vamos ter um time tradicional, de camisa. O Corinthians é muito organizado e temos que ter atenção. Estamos em segundo lugar no campeonato e um resultado é positivo, pois iremos manter a colocação e assim se classificar diretamente à semifinal”, pontuou. “Contra o CATS, sempre fazemos jogos duros, decididos nos detalhes. Acredito em uma partida pegada e muito equilibrada. Contra São Caetano, será uma partida que acredito ser bem disputada. O time estreia no sub20 da Liga Paulista, mas é o atual campeão do sub17, no primeiro semestre. A equipe vem mesclada, e não podemos dar espaço. Pelo contrário: temos que ir para cima e buscar o resultado. Sinceramente acredito em três vitórias”, finalizou Aninha.

