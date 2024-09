ASF São Carlos tem semana de jogos decisivos

Sub20 da ASF São Carlos terá dois jogos importantes nesta semana - Crédito: Jhonatan Celestino

A semana se apresenta decisiva para a equipe de futsal feminino ASF São Carlos, com as equipes sub20 e adulta com compromissos decisivos no Campeonato Paulista e na Liga Paulista. Os compromissos prometem tensão e muita adrenalina para as comandadas da técnica Ana Cláudia Bianconi.

A jornada esportiva nesta semana começa nesta quarta-feira, 25, às 16h. No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, recebe a visita do líder Taboão Magnus pelo Campeonato Paulista sub20. A equipe são-carlense está em segundo lugar.

No sábado, 28, também pelo Campeonato Paulista, mas adulto, e também no Olaio, mas a partir das 15h, a ASF São Carlos recepciona Campos do Jordão.

Já no domingo, 29, às 15h, no Cempre Botujuru, pelo sub20 da Liga Paulista, as são-carlenses encaram o Desportivo Mogiano.

Ana Cláudia, em entrevista ao São Carlos Agora admitiu uma semana “pesada”, devido a qualidade dos adversários e o peso de cada jogo. Porém, afirmou que trabalhou as atletas tanto a questão mental, como a física, a tática e técnica.

“Pelo sub20 vamos ter dois jogos interessantes. Contra o Magnus, que é referência no Estado, a partida é para cumprir tabela. Elas lideram e nós estamos em segundo. Independente do resultado, as colocações serão mantidas. Mas vou tentar uma marcação diferente para surpreender as adversárias. Já no domingo, o sub20 joga fora pela Liga Paulista. O Deportivo estreia este ano na Liga e não conhecemos a adversária. Então vamos estudar os minutos iniciais e definir a melhor forma de jogar”, afirmou com relação ao sub20.

O adulto, por sua vez encerra a participação na fase de classificação do Paulista e pega Campos do Jordão. Aninha definiu o time visitante como experiente e forte fisicamente. “Um jogo duro e vamos trabalhar muito a velocidade para tentar surpreende-las”, afirmou, salientando que uma vitória pode colocar a equipe na terceira colocação. “Assim podemos definir a classificação nas quartas de final em casa”, resumiu.

