ASF São Carlos tem apagão no Paulista e leva quatro gols em dois minutos

ASF sofre apagão e leva quatro gols em dois minutos: derrota para o líder do Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

Um apagão custou caro para a equipe de futsal feminino ASF São Carlos na noite desta terça-feira, 13, pela fase de classificação do Campeonato Paulista.

No ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, enfrentou o Magnus, favorito ao título estadual e perdeu por 7 a 1. A equipe fazia uma partida equilibrada, mas dois minutos de desconcentração fez com que a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi levou quatro gols.

Segundo Aninha, a ASF saiu na frente nos minutos iniciais, mas levou o empate em seguida e o jogo ficou equilibrado até os 18 minutos quando as atletas são-carlenses se desconcentraram e levaram quatro gols seguidos.

No intervalo, a técnica disse que orientou as jogadoras e pediu foco e concentração. O equilíbrio voltou, porém o Magnus, com atletas mais experientes, administrou e ampliou a vantagem para 7 a 1.

Primeira fase

De acordo com Aninha, a fase classificatória do Paulista dá oportunidade a todas as equipes se classificarem. Porém, os dois primeiros se classificam às semifinais. Já os times que ficarem do 3º ao 6º lugares se cruzam entre si e os vencedores avançam.

“Hoje estamos em 5º lugar e vamos tentar manter a posição, pois assim, em caso de classificação a semifinal, iremos enfrentar o São José (que está em 2º lugar na fase classificatória)”, disse a técnica.

Leia Também