ASF São Carlos peca no ataque e na defesa e sofre derrota na Liga Paulista

Sub20 da ASF São Carlos não reeditou boas apresentações e perdeu para São Caetano - Crédito: Divulgação

Após a boa vitória em cima do Corinthians pelo Campeonato Paulista por 10 a 4, a equipe sub20 ASF São Carlos conheceu a primeira derrota na fase de classificação, mas do campeonato da Liga Paulista. Na noite nesta segunda-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Semef, o time comandado pela técnica Ana Cláudia Bianconi perdeu por 3 a 2 para o São Caetano.

A técnica são-carlense elogiou as adversárias, salientando que é um time mais jovens (várias atletas são sub17), bem entrosado e que soube aproveitar algumas deficiências da representação são-carlense. “Nós perdemos muitos gols. Alguns embaixo das traves. Pecamos nas finalizações e pagamos com a derrota. A defesa também não marcou da forma como idealizei. Falhamos em vários lances. Enfim, jogamos muito abaixo do normal”, lamentou Aninha.

Sub17 perde em casa

Também pela Liga Paulista, a equipe sub17, orientada pela técnica Júlia Castro perdeu coincidentemente para São Caetano por 4 a 2. A partida aconteceu domingo, 15, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Júlia disse que foi um jogo complicado, contra a melhor equipe da competição e um desafio para as atletas. “Jogamos de cabeça erguida, como uma equipe e acreditando em nós. No primeiro tempo mais defendemos do que atacamos, demos trabalho pra elas entrarem na nossa defesa. Conversamos no intervalo, conseguimos ajeitar algumas coisas e equilibrar um pouco mais o jogo no segundo tempo, buscando o empate. Num deslize elas se colocaram a frente novamente”, lamentou. “O quarto gol delas só saiu por causa de uma irresponsabilidade da arbitragem que deixou vários lances seguirem por um tempo absurdo com duas atletas no chão, sendo uma delas a nossa goleira, que havia tomado uma pancada da adversária. Não prezaram pela integridade física das atletas, principalmente considerando que era um jogo de categoria de base. Apesar do resultado, saio muito orgulhosa do que todas as atletas entregaram dentro de quadra, da garra, da vontade, da coragem e da união”, disse Julia.

