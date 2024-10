ASF São Carlos “passa o trator” em cima de Mauá

Equipe adulta da ASF “esmerilhou” no campeonato da Liga Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

Uma vitória com autoridade e para não deixar dúvidas que a briga é pelo título do campeonato da Liga Paulista. Com um espírito avassalador, a equipe adulta de futsal feminino ASF São Carlos “passou a trator” em cima de Mauá, em jogo realizado na tarde de domingo, 13, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Pela fase de classificação, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi não deixou as visitantes respirarem e com uma partida praticamente perfeita, goleou por 9 a 2.

Em uma breve análise, Aninha relatou que a partida foi tranquila, sem sustos e que o time são-carlense fez prevalecer o mando de jogo e impôs o ritmo.

“As meninas trabalharam bem a posse de bola, criaram muitas chances e finalizaram bastante. Fizemos o dever de casa e tive a oportunidade de colocar todas as atletas para atuarem”, observou.

