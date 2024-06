ASF São Carlos levanta o caneco inédito da Copa da LPF

Equipe da ASF comemora a conquista do título da Copa da LPF - Crédito: Jonathan Celestino

A equipe de futsal adulto feminino ASF São Carlos levantou um inédito título da Copa da LPF. Na noite de sexta-feira, 21, no ginásio municipal de esportes Lázaro Germano, em Guararema, venceu Taboão da Serra por 1 a 0 em uma partida marcada por forte emoção e disputa.

O placar mínimo sintetizou o que foi o jogo: pegado e com chances de gol para os dois lados. Mas ao final, a vitória sorriu para a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi. A goleira Gabi foi eleita a melhor atleta da partida e Gabi Santos terminou como artilheira.

“Estou feliz e realizada. Trabalhamos para buscar este título e conseguimos. Todos os integrantes do time estão de parabéns”, comemorou.

Após o título, a maratona de jogos continuou. No sábado, 22, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, o time adulto jogou novamente. Mas pelo Campeonato Paulista e coincidentemente irá enfrentou Taboão da Serra que levou a melhor e venceu por 2 a 0. “Estamos muito cansadas e sinceramente não conseguimos desempenhar o mesmo futsal”, lamentou.

No domingo, 23, as equipes sub17 e sub20 estiveram em ação pela semifinal da Copa da LPF no ginásio de esportes do Semef, em São Caetano do Sul.

A equipe sub17 enfrentou o River e venceu por 2 a 1, garantindo presença na final contra o Fênix, de São Bernardo. Em seguida, o sub 20 encarou as Guerreiras de Pinda e foi eliminado após empate no tempo normal e na prorrogação em 4 a 4. Por ter melhor campanha, Pinda se classificou à final. Vale ressaltar que a ASF terminou a competição invicta.

