ASF São Carlos joga por dois empates para ser finalista na LPF

Equipe adulta, se não levar gols, será finalista na LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Em busca de uma vaga para a final, a equipe adulta ASF São Carlos encara a partir das 17h deste sábado, 30, o FutFera de Guará, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho pela partida de volta da semifinal do Campeonato da LPF.

No primeiro jogo, realizado em Ipuã, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi segurou o 0 a 0 e no segundo jogo, caso não tome gol no tempo normal e na prorrogação, a ASF garante passagem para a semifinal.

Apesar de ter vantagem de jogar por dois empates, por ter melhor campanha que o adversário na fase de classificação, a técnica Ana Cláudia Bianconi assegurou que a meta é ir para o jogo e buscar a vitória no tempo normal.

“Durante as duas últimas semanas realizamos treinamentos intensos e estudamos detalhadamente o adversário. Estamos em final de temporada, mas sempre buscamos ajustar a equipe e fazer com que as atletas deem o seu melhor. Por isso acredito em um resultado positivo”, finalizou a técnica são-carlense.

