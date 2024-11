ASF São Carlos joga pela vitória para ser finalista no Paulista sub20

Equipe sub20 entra em quadra com a obrigação de vencer para sonhar com vaga para a final do Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

As comandadas da técnica Ana Cláudia Bianconi tem uma tarefa complicada a partir das 19h desta terça-feira, 12. No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho faz o “jogo da volta” da semifinal do Campeonato Paulista sub20 com a obrigação de vencer São José.

No “jogo de ida”, na casa das adversárias na semana passada, a ASF São Carlos esteve irreconhecível e perdeu por 5 a 0, em uma de suas piores apresentações no campeonato.

Diante do resultado adverso, o time são-carlense se vê na obrigação de vencer São José no tempo normal por qualquer contagem e assim forçar a prorrogação para buscar um empate e se classificar para a final da competição.

Aninha sabe das dificuldades e disse que preparou a equipe para o decisivo jogo. “A pressão vai ser grande, mas a equipe tem que ter a cabeça no lugar e procurar colocar em prática o bom futebol praticado na fase de classificação. Temos plenas condições de buscar a vitória e se classificar para a final”, disse a técnica são-carlense.

