ASF São Carlos estreia na temporada com jornada dupla

Equipe principal da ASF São Carlos encara a Ferroviária na estreia da Liga Paulista - Crédito: Divulgação

A ASF São Carlos estreia na temporada 2024 com uma jornada dupla prevista para esta terça-feira, 2. As equipes de futsal feminino adulta e sub18 jogam valendo pontos, respectivamente, pela Liga Paulista e Jogos Abertos da Juventude, na categoria sub18. Coincidentemente ambas partidas serão fora de São Carlos.

O time adulto estreia na LPF no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara, quando encara a Ferroviária a partir das 20h30. “Estamos na expectativa de ser um grande jogo”, disse a técnica Ana Cláudia Bianconi.

Ansiosa e otimista, Aninha disse ao São Carlos Agora que a equipe está sem jogar desde dezembro e ainda será sua estreia como técnica à frente da equipe principal. “Estou ansiosa para sentir o jogo”, confessou.

A preparação da equipe começou no dia 5 de fevereiro e até aqui, segundo ela, o trabalho foi duro. “Tem sido desafiador propor atividades que façam as meninas pensarem o jogo, melhorar tomadas de decisão na quadra e vamos ver como vai ser. Temos um elenco muito qualificado tecnicamente, com profissionais dedicadas e que tem mostrado diariamente o que querem e isso é motivador para mim e para elas. O jogo é a cereja do bolo e chega o momento que conseguiremos por na balança o nosso trabalho e entender todo o processo”, analisou

Aninha disse que a expectativa é boa para encarar a Ferroviária, que é considerada uma adversária complicada e que ao longo dos anos criou-se uma rivalidade esportiva intensa.

“Pretendo utilizar o elenco com sabedoria para aproveitar toda a experiência das atletas mais experientes e dar segurança para as mais novas andarem junto, porque vamos precisar de todas para as competições. O ano é longo”, contemporizou.

Defenderão a ASF: Carlinha, Evelyn, Gabe Souza, Gabi Santos, Giovanna, Hinara, Isa, Jéssica, Julia, Kerolin, Laís, Larissa, Nana, Rafa, Red, Silvia, Tainara e Tamiris.

Nova geração

A ASF São Carlos irá colocar em ação em 2024, a nova geração do futsal feminino e neste ano os Jogos da Juventude serão sub18 (anos anteriores era sub19). Segundo Aninha, muda um pouco do que imaginávamos no ano passado, mas ainda assim, o time possui atletas qualificadas. “Principalmente se considerarmos que é a categoria que ficou em segundo lugar no ano passado na Copa Paulista e também na LPF no segundo semestre. É uma geração de ouro, com meninas que treinam juntas há um bom tempo, apesar deste ano elas não estarem treinando no mesmo horário, já que o sub17 treina em um dia e as meninas que subiram de categorias, que treinam com o sub20, o fazem em outro.

Para a estreia que também será nesta terça-feira, 2, às 20h30, no Ginásio Municipal de Esportes Lázaro de Oliveira, em Itirapina, contra Santa Rita do Passa Quatro, Júlia Castro estará no comando. “Acredito que será um bom jogo e lidar com a estreia é um fator que pesa um pouquinho, mas como temos a nosso favor o fato das meninas se conhecerem muito bem dentro de quadra, acredito que será um grande jogo”, pontuou.

Aninha disse que na primeira fase dos Joguinhos a ASF tem mais dois confrontos: contra Ibaté (dia 8) e contra Itirapina (dia 16). Apenas uma equipe passa para a próxima fase após turno único entre as quatro equipes do grupo. “Sendo assim, sabemos da importância deste jogo, de jogar bem, com responsabilidade e tentar construir o placar a nosso favor”, resumiu.

Irão defender a ASF: Ana Luísa, Alice, Bia, Carol, Duda Martins, Manu, Juliana, Letícia, Lívia, Loren, Luísa, Silvinha, Natani, Rilary, Shefany, Victorinha e Venâncio.

