ASF São Carlos encerra participação na primeira fase do Paulista com vitória

ASF São Carlos terminou a fase de classificação com vitória no Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

Muitas oportunidades criadas e um futsal envolvente. A equipe feminina ASF São Carlos fez mais uma boa apresentação e conquistou mais uma vitória no encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista.

Na tarde de sábado, 28, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi venceu Campos do Jordão por 3 a 1.

Aninha disse que a equipe adulta fez uma bela partida. Soube dominar as adversárias e conseguiu aplicar muitas variações de jogo e o resultado aconteceu com naturalidade.

Aninha informou que agora espera os demais jogos para concluir a primeira fase para conhecer o adversário das quartas de final. Ela acredita, porém, que a ASF São Carlos deva ficar em 3º ou 4º lugar e decidir a vaga para a semifinal em casa.

Sub-17

Na noite de sexta-feira, no “Milton Olaio Filho”, a equipe sub17 da ASF São Carlos encarou Botucatu pela fase de classificação da Liga Paulista e goleou por 4 a 1, gols de Alice (2), Manu e Vivi.

De acordo com a técnica Júlia Castro, o time estava desfalcado e mesmo assim, as atletas à disposição mostraram qualidade e realizaram uma boa partida.

Júlia disse que o time jogou bem nos dois tempos. “Conseguimos incomodar as adversárias na quadra delas e sair na frente do placar. Depois fomos consistentes e dominamos. Uma bela atuação de todas, do coletivo. Essa vitória foi muito importante para nos deixar mais confortáveis na competição pensando na classificação para a próxima fase. Seguimos com tudo pro próximo jogo dia 5 contra Guarulhos”, disse.

