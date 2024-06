ASF São Carlos encara Sertãozinho nas quartas da Copa Record

SIGA O SCA NO

ASF São Carlos tem mais um desafio pela Copa Record - Crédito: Jhonatan Celestino

Após garantir a vaga para as quartas de final da Copa Record, a equipe de futsal feminino ASF São Carlos estreia no mata-mata da competição na noite desta terça-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, quando irá enfrentar Sertãozinho. Se o jogo terminar empatado, acontece a disputa de pênaltis.

Apesar do time estar cansado devido a sequência de jogos, a técnica Ana Cláudia Bianconi está otimista e acredita que a sua equipe possa realizar uma boa apresentação, conquistar a vitória e a classificação.

Aninha acredita em um jogo pegado e por isso disse que irá pedir atenção máxima de suas atletas no intuito de atingir a meta estipulada.

Leia Também