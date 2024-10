ASF São Carlos atropela Desportivo Mogiano

SIGA O SCA NO

23 Out 2024 - 12h44

23 Out 2024 - 12h44 Por Marcos Escrivani

ASF São Carlos “comeu” a bola e passou o trator no Desportivo - Crédito: Divulgação

Uma apresentação para não deixar dúvidas de que a equipe sub20 é uma séria candidata ao título. Com espírito vencedor, a ASF São Carlos atropelou o Desportivo Mogiano pela fase de classificação do Campeonato da LPF na noite desta terça-feira, 22, no ginásio municipal poliesportivo José Carlos Miller da Silveira, Prof. Tuta, Mogi das Cruzes.

Com uma apresentação impecável, as comandadas da técnica Ana Cláudia Bianconi aplicaram 7 a 0 nas anfitriãs em uma partida que encheu os olhos da treinadora.

“Mesmo desfalcada de três atletas, a equipe me surpreendeu. As meninas jogaram muito, foram muito inteligentes, fecharam as linhas e roubaram muita bola e saiam na vantagem numérica, criando várias situações de superioridade em relação às adversárias. Os gols foram consequências das jogadas ofensivas”, disse a treinadora.

