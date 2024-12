ASF bate Ferroviária e conquista título inédito para São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

ASF São Carlos perdeu apenas uma vez no campeonato na Liga Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

Campeãs da Copa Paulista e dos Jogos Regionais. Como “cereja do bolo”, campeãs da LPF. A ASF São Carlos brilhou na noite de sexta-feira, 6, ao vencer a Ferroviária de Araraquara por 4 a 3, em um clássico regional e levantar mais uma taça no encerramento da temporada 2024. A conquista, em jogo único, aconteceu na Arena de Esportes José Roberto Guimarães, em Santana do Parnaíba.

Na decisão, ninguém levava vantagem. O jogo era único e caso necessário, teria prorrogação e penalidades máximas. Porém, em um jogo eletrizante, as comandadas da técnica Ana Cláudia Bianconi conquistaram uma emocionante vitória, com o gol salvador acontecendo no último segundo.

A partida mexeu com os nervos da comissão técnica e das atletas. A ASF São Carlos começou a partida com intensidade e abriu 2 a 0, placar da etapa inicial.

Buscando a reação, a Ferroviária conseguiu diminuir (1 a 2) e teve chances de empatar. Mas a ASF fez o terceiro e dava a impressão que poderia garantir a vitória. Porém, segundo Aninha, as atletas cansaram e o time de Araraquara chegou ao empate e quando a perspectiva era de que ocorreria a prorrogação, a ASF conseguiu o quarto gol no último segundo e garantir a conquista do caneco.

Na partida decisiva, as ‘matadoras’ foram Rafa Machado (3 gols) e, Hinara.

A jogadora Pato (Tamiris) foi eleita a melhor atleta da competição e Rafa Machado ganhou ainda a bola do jogo, considerada a MVP da partida.

“Foi emocionante. Estou feliz. Acredito que o título foi merecido, levando em conta o trabalho realizado ao longo do ano. Superamos muitos obstáculos e dificuldades e tenho a agradecer aos nossos parceiros e apoiadores que nos auxiliaram durante toda a temporada. Nunca nos deixaram na mão”, agradeceu Aninha.

Ao final da partida, durante a comemoração, ela relatou ainda que ser campeã e muito bom. Mas vencer um clássico regional não tem preço. “E ainda conquistamos um título inédito. Nos anos anteriores, batíamos na trave. E vencer a Ferroviária é muito bom, pela grandeza de nossas adversárias, pela infraestrutura que elas têm. É um motivo a mais para valorizar a nossa conquista”, finalizou a treinadora são-carlense.

Só uma derrota

Durante o campeonato da LPF, a ASF São Carlos realizou 10 jogos entre primeira fase, semifinal e final. Foram sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. O ataque marcou 24 gols e a defesa foi vazada em 15 oportunidades.

A campanha, jogo a jogo, foi a seguinte:

Primeira fase

Ferroviária 2 x 2 ASF São Carlos

Fut Fera 3 x 3 ASF São Carlos

CATS 0 x 1 ASF São Carlos

ASF São Carlos 9 x 2 Move Mauá

ASF São Carlos 0 x 3 Ferroviária

Move Mauá 1 x 2 ASF São Carlos

ASF São Carlos 1 x 0 Fut Fera

ASF São Carlos 1 x 0 CATS

Semifinal

Fut Fera 0 x 0 ASF São Carlos

ASF São Carlos 2 x 1 Fut Fera

Final

Ferroviária 3 x 4 ASF São Carlos

Leia Também