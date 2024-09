Aracy encara lanterna do grupo B e busca vitória no Raspadão

SIGA O SCA NO

Aracy joga para vencer e se aproximar das primeiras posições no grupo A do Veterano - Crédito: Divulgação

O clima promete esquentar, ainda mais, na manhã deste domingo, 29, no 14º Campeonato Veterano, quando acontece a terceira rodada da fase de classificação na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

A partir das 8h, a bola rola para a realização de mais quatro jogos que prometem muita disputa e adrenalina.

Quem abre a manhã esportiva é o Aracy, que está em último lugar no grupo A com três pontos e enfrenta o Novo Mundo, lanterna no grupo B, sem ter ganho, ainda, um ponto sequer.

Caso conquiste os três pontos, o Aracy tem chances de subir na tabela e se colocar entre os dois primeiros do grupo e assim se classificar para a semifinal da competição. Para o Novo Mundo só a vitória interessa para manter as chances de vaga vivas.

A rodada

Novo Mundo x Aracy

Confiança x Cruzeirinho

Fonte Nova x Galo das Arábias

Aymoré x Desportivo

Classificação

