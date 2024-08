Aracy é eliminado e Zé Bebeu é o campeão da Série Ouro da Champions Cup

Sem jogar, Zé Bebeu comemora o título da Série Ouro da Champions Cup - Crédito: Divulgação

A confusão generalizada que terminou em briga pela semifinal da Série Ouro da Champions Cup, quando o Aracy vencia o Juventus por 3 a 1 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, na manhã de domingo, 11, e encerrada aos 35 minutos da etapa final, custou caro para as duas equipes. O Zé Bebeu, que venceu a outra semifinal por 4 a 1 frente o Policarbon e ficou com o título sem precisar jogar.

Nove jogadores das duas equipes, envolvidos na confusão tiveram penas que variam de 1 ano e meio a 5 anos de suspensão. O time do Juventus, que teria iniciado o tumulto, recebeu punição de 1 ano de suspensão.

E, em assembleia realizada na noite de sexta-feira, 16, na sede da LDSC, os filiados à entidade decidiram eliminar a equipe do Aracy, após votação, julgando o envolvimento dos atletas na confusão.

Em nota oficial enviada a imprensa, a LDSC justificou a dura decisão, salientando que o intuito é manter o espírito esportivo acima de tudo e não tolerar qualquer tipo de violência.

A nota

“Em assembleia geral realizada na noite de ontem (sexta-feira, 16) com as equipes filiadas da Liga na sede da entidade, após votação as equipes presentes decidiram por manter o regulamento e diante dos fatos descritos pelo árbitro da partida a eliminação da equipe do Aracy da competição.

Diante disso a classificação final da Série Ouro ficou da seguinte forma.

Campeão - Zé Bebeu

3° Colocado - Policarbon.

Diante do próprio regulamento que as equipes aprovaram antes da competição que as equipes optaram por não haver a disputa do 3° e 4° lugar em campo, mas onde o campeão puxava o 3° colocado e o vice puxava o 4° colocado.

Vale salientar ainda que o regulamento específico da competição se trata de um regulamento diferente para cada competição e que a entidade sempre busca aperfeiçoar e melhorar diante dos acontecimentos das competições anteriores.

A entidade está em crescimento e sempre poderá buscar a melhora junto com seus associados”.

Leia Também