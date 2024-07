Araçatuba garantido; Colorado, São Carlos e Mauaense brigam pela segunda colocação

São Carlos tem que vencer os dois jogos restantes para seguir às quartas de final de Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

Um final de semana com resultados adversos e que complicaram a vida do São Carlos na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. Uma classificação à terceira fase que estaria encaminhada, deu uma guinada de 180 graus.

No final de semana, na abertura do segundo turno, pelo Grupo 5, a derrota para o Araçatuba no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, por 1 a 0, fez com que o São Carlos caísse para a terceira colocação. A expulsão de Cadu contribuiu para a derrota. Assim, o time visitante foi a 12 pontos e já está garantido para as quartas de final. O São Carlos, permaneceu com 3 pontos e viu a situação se complicar. Para permanecer com o sonho do acesso a Série A4 tem que vencer seus próximos dois jogos para não depender de resultados.

A situação delicada se deve a vitória do Colorado que jogou no estádio municipal Pedro Benedetti e venceu o Grêmio Mauaense por 1 a 0. Com isso, o time de Caieiras foi a 6 pontos e assumiu a segunda colocação. O Mauaense está mesma situação do São Carlos, na lanterna do grupo 5 com 3 pontos.

Classificação

Araçatuba, 12 pontos

Colorado Caieiras, 6 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

Mauaense, 3 pontos

